قبل انطلاق كوبا أمريكا.. كولومبيا تضرب بوليفيا بثلاثية نظيفة

اختتم منتخب كولومبيا استعداته لبطولة كوبا أمريكا 2024، بتحقيقه فوزا مستحقا على نظيره منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية دولية، شهدت طرد لاعبين في الشوط الثاني.

وفي المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي (فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة) على ملعب برات أند ويتني بولاية كونيتيكت الأمريكية، أحكم "لوس كافيتيروس" السيطرة على المباراة منذ البداية، في حين واجه الفريق البوليفي صعوبات شديدة في إيصال الكرة لمهاجميه برونو ميراندا وسيزار ميناتشو، اللذان ظهرا بصورة باهتة.

وجاءت ثلاثية كولومبيا في الشوط الأول ووقع عليها كل من جون أرياس (ق5) وجون كوردوبا (ق25) ولويس دياز (ق42).

وكانت اللحظة الأكثر توترا بالمباراة في الدقيقة 67 عندما قام المدافع هيكتور كويلار بتدخل عنيف على دياز، مما أدى إلى اشتباك بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب، ما دفع الحكم المكسيكي دانييل كوينتيرو لطرد الجناح الكولومبي دانييل مونيوز والمهاجم البوليفي ميناتشو.

وتتواجد كولومبيا، في المجموعة الرابعة لكوبا أمريكا 2024، والتي تضم كل من البرازيل وباراجواي وكوستاريكا، بينما تتواجد بوليفيا، في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من الولايات المتحدة وأوروجواي وبنما.

ستستهل بوليفيا مشوارها بالبطولة يوم 23 من الشهر الجاري أمام الولايات المتحدة، بينما ستكون باراجواي أول محطة في طريق كولومبيا.