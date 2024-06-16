غرفة العمليات المركزية بتموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز البلدية والأنشطة التموينية

تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية جهودها من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وحرصت الأجهزة الرقابية وقيادات المديرية على متابعة موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أجازة عيد الاضحى المبارك.

كما تحرص الإدارات الفرعية على متابعة الأنشطة التموينية والمخابز من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية وهم إدارة تموين المنتزة، شرق، وسط، غرب والجمرك، العجمي، العامرية، برج العرب.

ويقوم فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية بمتابعة المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وتقوم إدارة التجارة الداخلية بمتابعة أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وتتواجد فرق الأجهزة الرقابية للمديرية بين المواطنين في المخابز والأسواق لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفواكه بالأسواق معلن عن أسعارها ومدد صلاحيتها.