الأحد 16 يونيو 2024
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تنفيذا لخطة تأمين العيد.. "الصحة" تشن حملات رقابية مُكثفة على الأسواق

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 5119 منشأة غذائية، وسحب 1881 عينة من مختلف المواد الغذائية، لفحصها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بداية من 25 مايو الماضي حتى مساء أمس، ضمن حملات وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية المختلفة وخاصة أماكن بيع وعرض اللحوم ومصنعاتها، كخطوة استباقية وقائية، وضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحي المبارك.

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وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

من جانبه، أعلن الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، أن الحملات تضمنت المرور على 1140 من حمامات السباحة بالقرى السياحية والفنادق والأماكن العامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسحب 1021 عينة حقلية، و817 عينة معملية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء لحوم مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، ومدى مطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة، مع التأكيد على التزام الوزارة باستمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

وزارة الصحة والسكان حملات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي الرقابة الدورية عيد الأضحى

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