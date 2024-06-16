آخر موعد لتكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024، سؤال يطرحه الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام العيد، حيث انتهى المصلون من أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى بكافة محافظات الجمهورية والتي حددتها وزارة الأوقاف.

أخر موعد لتكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024

أجابت وزارة الأقاف المصرية عن سؤال أخر موعد لتكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024، وأكدت أنها سنة مؤكدة تبدأ من فجر التاسع من ذي الحجة 1445 (وقفة عرفات) وتنتهي عصر أخر أيام التشريق الثالث عشر من شهر ذي الحجة 1445 هـ حيث تعد عظمة وتهليل لعظمة اللع سبحانه وتعالى وتعبر عن فرحة العيد.

وأوضحت الأوقاف المصرية أن صلاة العيد ركعتين تصلى في جماعة في أول أيام عيد المسلمين الفطر والأضحى في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية خمس تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام القيام والركوع والتكبيرات قبل القراءة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024/1445

تأتي صيغة تكبيرات العيد الواردة في السنة النبوية عن الصحابة والتابعين كنا يلي:-

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله اكبر.. الله أكبر.. والحمد لله.. الله اكبر.. الله أكبر.. والحمد لله كثيرا.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إلره إلا الله وحده.. صدق عبده.. ونصر عبده.. وأعز جنده.. وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

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