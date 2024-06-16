الأحد 16 يونيو 2024
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محافظ الوادي الجديد يشهد نحر الأضحية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يشهد نحر الاضحية

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نحر الأضحية بساحة حديقة 30 يونيو بالخارجة، التي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع كبيرة من المواطنين.

وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العيد، راجيًا الله أن يعيده على الوطن الغالي مصر وعلى الأمة العربية بالخير والأمن والسلام.

وأدى الآلاف من المصلين بمحافظة الوادي الجديد، صلاة عيد الأضحى، في المساجد والساحات المخصصة والمسموح بها أداء الصلاة بمراكز المحافظة الخمس.

وخصصت محافظة الوادي الجديد 202 مسجد و10 ساحة لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع لتأمين الساحات.

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة "٣٠ يونيو" بالخارجة

وأدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة حديقة "٣٠ يونيو" بين أبناء وأهالي مدينة الخارجة، وسط أجواءٍ تزينها مشاعر البهجة والفرح

 يرافقه اللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

حيث شهدت الصلاة إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة عيد الاضحي في المساجد والساحات، وتم توزيع الهدايا على الأطفال في أجواءٍ احتفالية تغمرها البهجة والسرور.

كما شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والحضور نحر الأضحية بساحة الحديقة، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العيد، راجيًا الله أن يعيده على الوطن الغالي مصر وعلى الأمة العربية بالخير والأمن والسلام.

محافظ الوادي الجديد نحر الأضحية حديقة 30 يونيو صلاة عيد الأضحى المساجد والساحات المخصصة

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