الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام في أول أيام عيد الأضحى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أول أيام عيد الأضحى بجولة تفقدية لشاطئ مطروح العام بمرسي مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروحـ ونواب رئيس المجلس مقدما التهنئة للعاملين على الشاطئ وأهالي مطروح وزائريها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

_جاهزية الشاطئ

وتفقد محافظ مطروح جاهزية الشاطئ مع الاستماع لرواد الشاطئ والوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم  بالشاطئ وكذلك متابعة اى شكاوى خاصة بالشواطئ والرد عليها في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك  بالتزامن مع بدء موسم الصيف السياحى،والاقبال الكبير على المحافظة مع اول ايام العيد. 

_عيد الأضحي المبارك

وكانت قد أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك حيث تم رفع درجه الاستعداد القصوي بجميع القطاعات الخدمية  وعقد غرفه العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والتنسيق مع مركز السيطرة والطوارىء لتلقي شكاوي المواطنين ان وجدت وسرعه حلها علي الفور.

_المجازر الحكومية

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انه تم تجهيز المجازر الحكومية لفتحها أمام المواطنين بالمجان والغاء الاجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد  للحفاظ على البيئة  والتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض والتشديد علي المواطنين بالالتزام بالضوابط والإجراءات موجها برفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات وإلغاء الاجازات  وتوفير كافة المستلزمات الطبية  وأكياس الدم بجميع الفصائل، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية او طارئة، وكذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ مؤكدا علي تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية اثناء تداول الأغذية. 

_الساحات والمساجد

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف بمطروح خصصت ٢٩٥ ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف مقسمين " ٢٣ ساحة، ٢٧٢  مسجد"  لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز  المحافظة موجها بتوفير التأمين اللازم للمساجد والساحات  لاستقبال المصلين مؤكدا علي تكثيف  حملات التفتيش على الأسواق  بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة  بالإضافة إلي تأمين واستقرار التيار الكهربي وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام العيد.

_السلع الأساسية  والمواد الغذائية

وأكد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، من  السلع الاساسية  والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم وزيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز والمواد البترولية من السولار والبنزين  المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات  المواطنين  ومواجهة زيادة الاستهلاك  المتوقعة مع زيادة الاقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين  على المحافظة خلال اجازة العيد.

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