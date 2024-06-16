القيادة المركزية الأمريكية: أنقذنا طاقم سفينة يونانية استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن إنقاذ طاقم سفينة يونانية استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر منذ 4 أيام، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

هجومين صاروخين منفصلين على سفينة مملوكة لأوكرانيا

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، خلال الأيام الماضية، أن جماعة الحوثي استهدفت سفينة مملوكة لأوكرانيا في البحر الأحمر بهجومين صاروخين منفصلين.

وتسبب الهجوم وفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، في احتراق السفينة بالكامل، مما دفع طاقمها للتخلي عنها.