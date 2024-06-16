محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى

استقبل أشرف عطية محافظ أسوان الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بالإضافة إلى وفد قساوسة وكهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة

وعبر اللواء أشرف عطية عن شكره وتقديره لهذه الزيارة واللافتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية.

وأشار إلى أن روح الإخاء والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى هذه المحافظة العريقة.

ومن جانبه قدم الأنبا بيشوى ووفد الكنيسة الأرثوذكسية خالص التهانى لمحافظ أسوان بهذه المناسبة، مؤكدين على أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية، وتكامل مع ذلك الدور الإنسانى الذى يقوم به محافظ أسوان فى تقديم أوجه الرعاية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا بما يساهم فى رسم الفرحة والسعادة على وجوههم.

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الأضحى.. ويؤكد على تهيئة الأجواء الاحتفالية لاستمتاع المواطنين

وسط أجواء إيمانية وترديد إبتهالات لبيك اللهم لبيك للمصلين من المواطنين، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد النصر.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات العسكرية والبرلمانية والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أنه تم الإستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين، والإستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للمواطنين، وإلتقاط الصور التذكارية معهم، ومع الأطفال الصغار، مع توزيع العيدية والهدايا والألعاب لإدخال البهجة عليهم، هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.