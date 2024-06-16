الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. دليل شامل

زاد البحث عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، وتقدم لهم العديد من الخدمات والتسهيلات التي تُساعدهم على العيش بكرامة واستقلالية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

ويعد كارت الخدمات المتكاملة هو أحد أهم هذه الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الموضوع، سنشرح لك خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي:-

الخطوة الأولى:-

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: https://www.moss.gov.eg/

الخطوة الثانية:

اضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".

الخطوة الثالثة:

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

الخطوة الرابعة:

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

الخطوة الخامسة:

اضغط على "استعلام".

ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك.

إذا لم يكن لديك طلب

اضغط على "تقديم طلب جديد".

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الكشف الطبي:

الخطوة الأولى:

توجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي.

الخطوة الثانية:

احضر معك المستندات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي. شهادة ميلاد. صور شخصية. تقرير طبي حديث يُثبت الإعاقة.



الخطوة الثالثة:

سيتم تحديد موعد للكشف الطبي.

الخطوة الرابعة:

في يوم الكشف، توجه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي في الموعد المحدد.

سيقوم الطبيب بفحصك لتحديد نسبة الإعاقة ونوعها.

بعد الانتهاء من الكشف الطبي، ستحصل على تقرير طبي يُثبت نسبة إعاقتك ونوعها.

مزايا الكارت الخدمي للمعاقين

يُتيح لذوي الإعاقة الحصول على العديد من المزايا مثل:-

تخفيضات على وسائل المواصلات العامة.

دخول مجاني أو بأسعار مخفضة للمتاحف والمعالم الأثرية.

خدمات صحية مجانية في بعض المستشفيات.

فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

معاشات تقاعدية.

مستندات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

صورة من آخر شهادة دراسية.

صورة من دفتر العائلة.

4 صور شخصية حديثة.

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي