الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا أبرام يقدم التهنئة لقيادات محافظة الفيوم بعيد الأضحى المبارك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قدم  الأنبا أبرآم، مطران ورئيس أديرة الفيوم، يرافقه وفد من الآباء الكهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة اليوم بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة الفيوم.

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة.

قد تكون صورة ‏‏٧‏ أشخاص‏


وقدموا التهنئة للمسؤولين بالعيد ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏


كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء ثروت المحلاوي مدير الأمن وقيادات المديرية، وقدموا التهنئة بالعيد لسيادتة وقياداتها.

◄تكثيف تواجد الشرطة

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلًا عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يزورها المواطنين في الأعياد للاستمتاع بها.

كما كثفت  أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، والمسارح ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين، ورصد أية حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها، فضلًا عن تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة، وذلك لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين خلال الاحتفالات.

وتبدأ قوات الشرطة في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

وتشتمل الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما يتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

الإنبا إبرام مطران الفيوم عيد الأضحى المبارك محافظة الفيوم لقيادات محافظة الفيوم

مواد متعلقة

"الله يهتم بي".. مطران طيبة يشهد معسكر جماعات "إيمان ونور" بالإيبارشية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى

18 يونيو.. انطلاق احتفالات دير المحرق بعيد العذراء حلة الحديد 2024

الأنبا بضابا يترأس ترقية قمص وثلاثة دياكونيين في فرشوط.. أبرز فعاليات الإيبارشيات

مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد

المطران عطا الله حنا: القدس في المسيحية هي القبلة الاولى والوحيدة

رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك بحفل تخرج الكلية المعمدانية المحافظة

أبرزها صلاة السجدة.. متي تحتفل الكنيسة بعيد العنصرة؟

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

سمعها وزير الدفاع من الراديو.. كواليس إعلان إسرائيل وقف القتال فى جنوب غزة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.. أولاد رزق 3 وأهل الكهف أبرزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات