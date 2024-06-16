يتكون من 5 طوابق.. معلومات عن جسر الجمرات بمشعر منى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد أبرز المعلومات عن جسر الجمرات بمشعر منى.

معلومات عن جسر الجمرات بمشعر منى:

أنشئ عام 1974 وشهد عددًا من أعمال التطوير.

في عام 1982 شهد الجسر توسعة ليصل عرضه إلى 20 مترًا وطوله إلى 120 مترًا.

في عام 1987 شهد توسعة أخرى بزيادة عرضه إلى 80 مترًا وطوله إلى 520 مترًا وإنشاء خمسة أبراج للخدمات على جانبيه.

في عام 2005 جرت تعديلات شملت بنية الجسر وتعديل شكل الأحواض من الشكل الدائري إلى البيضاوي.

ومع تزايد أعداد الحجاج تقرر هدم الجسر بعد أداء مناسك الحج في عام 2006 واستبداله بمنشأة جديدة هي جسر الجمرات.

يتكون جسر الجمرات من خمس طوابق تتوفر بها جميع الخدمات لراحة ضيوف الرحمن.

يبلغ طوله 950 مترًا وعرضه 80 مترًا.

يشتمل على 11 مدخلًا للجمرات و12 مخرجًا في الاتجاهات الأربعة.

تكلف جسر الجمرات أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال.

تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة.