الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجلترا تواجه صربيا.. وهولندا تتحدى بولندا في يورو 2024

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يستهل منتخب إنجلترا مشواره بمواجهة نظيره صربيا، على ملعب "فيلتينس ارينا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويسعى منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، لتكرار سيناريو النسخة الماضية والوصول إلى المباراة النهائية، أملًا في التتويج بلقب يورو 2024 لأول مرة فى تاريخه.

وكان منتخب إنجلترا قد خسر لقب اليورو في النسخة الماضية، التي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، على يد إيطاليا بركلات الترجيح. 

في المقابل، يرغب منتخب صربيا في تحقيق الفوز أيضًا بضربة البداية، أملًا في استكمال المشوار الأوروبي وحصد اللقب في نسخته الحالية.

وكان منتخب صربيا قد تأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بتعادله مع ضيفه بلغاريا بهدفين لمثلهما، في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة السابعة من التصفيات.

ويتواجد منتخبا إنجلترا وصربيا في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي الدنمارك وسلوفينيا.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب الدنمارك نظيره سلوفينيا، في مواجهة مرتقبة على ملعب "إم إتش بي أرينا"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخبان في بدء مشوارهما ببطولة يورو 2024 بأفضل صورة ممكنة، إذ ضمن منتخب الدنمارك التأهل للبطولة القارية بتصدره ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني.

ونجح منتخب سلوفينيا في التأهل ‏إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على منتخب كازاخستان بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة ‏من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات، بينما كانت أول مرة في عام 2000.

كما يواجه منتخب بولندا نظيره هولندا، في لقاء قوي على ملعب "فولكسبارك"، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدمًا في الأدوار الإقصائية من النسخة الحالية للمسابقة.

ويفتقد منتخب بولندا في مباراته الأولى، خدمات نجمه الأول روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعرّض للإصابة خلال مواجهة تركيا وديًا، حيث يعانى من تمزق في عضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليمنى، كذلك يفتقد الفريق لخدمات أركاديوز ميليك، الذي تم استبعاده من المسابقة؛ بسبب الإصابة.

في المقابل، نجح المنتخب الهولندي في حجز مقعده في نهائيات بطولة أمم أوروبا، بتغلبه على منتخب أيرلندا بهدف نظيف، بعدما احتل المركز الثاني لمجموعته خلف نظيره الفرنسي.

ويتواجد منتخبا بولندا وهولندا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي النمسا وفرنسا.

انجلترا صربيا يورو 2024 الدنمارك سلوفينيا بولندا هولندا

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