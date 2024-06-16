محافظ أسوان يقدم التهنئة ويوزع عيدية العيد على الأطفال والنشء بدور الرعاية

وسط أجواء إحتفالية من البهجة والفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على زيارة دار الرعاية الإجتماعية للبنين، والتى إلتقى فيها بأطفال دور رعاية البنين والبنات، ودار جومانا، والسيدات القبطية، وكذا مركز الأحداث، حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين بها.

محافظ أسوان يوزع الألعاب والهدايا

كما وزع المحافظ عليهم عدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال، ورافقه خلال الزيارة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد موسى مدير غرفة العمليات بالمحافظة، فضلًا عن رؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية ومركز الأحداث.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على حرصه للتواجد مع أبناءه فى جميع المناسبات، وهو الذى يتوازى معه الإطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن المحافظة حريصة على مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الإجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للمقيمين بها.

وعقب ذلك قام أشرف عطية بتوزيع عيدية العيد على الأطفال أثناء جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان.

وفى سياق آخر كان قد تواف الالاف من المصلين لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بالمسجد الجامع أول مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحةوالبهجة.

وحرص الالاف من المصلين من الجنسين سواء الرجال والسيدات برفقة اطفالهم علي افتراش الساحة الكبيرة من الشارع امام المسجد نظرًا لاكتفاء المسجد بعدد كبير من المصلين.

كما شهد المسجد الجامع أول مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، وتزامنًا مع صلاة عيد الأضحى المبارك تبادل الاهالي المباركات فيما بينهم لحلول العيد، ومنهم من حرص علي توزيع الحلوي للمصلين من الأصدقاء والأهالي.

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، أجرت استعداداتها النهائية، لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث أنه اجرى تهيئة وتجهيز المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وبلغ عدد المساجد والساحات الذى تم تجهيزهم لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر المبارك 850 مسجد وساحة بواقع 800 مسجد، و50 ساحة.

ومن ناحيته كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مسئولى المحليات بمختلف المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التى سيتم أداء صلاة العيد به.

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