محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية والمرافق خلال عيد الأضحى

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية والمرافق، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكلف الشريف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني لمتابعة حملات النظافة بالشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق ومحيط المساجد، وإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف.

وأشار إلي انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة وجميع المديريات والأحياء والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

من جانبها، أكدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجاهزية كافة الأقسام الحرجة والطوارئ، وزيادة أعداد الأطباء ومضاعفة جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوافر أكياس الدم ومشتقاته والأدوية والأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالة مرضية.

وأشارت إلى انتشار فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة بجميع أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين وصرف العلاج بالمجان.

ووجهت بضرورة التحقق من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام باشتراطات نقل اللحوم من المجازر إلى المحلات لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وسحب عينات من شبكات مياه الشرب وطرد المحطات وخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة بالقرى السياحية والفنادق، للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية واستيفاءها للاشتراطات الصحية، مع تكثيف أعمال مكافحة الحشرات باستخدام أجهزة الضباب والرذاذ.

وكثفت مديرية التموين من حملاتها على محلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توافر اللحوم والسلع والمواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك ومنع التلاعب بالأسعار، ومتابعة أرصدة وحصص المخابز والتزامها بأوقات العمل لعدم ازدحام المواطنين، مع المرور المستمر على محطات الوقود والمستودعات للتأكد من توافر وقود السيارات واسطوانات البوتاجاز.

ودعمت الهيئة العامة للنقل والركاب جميع الخطوط التي تخدم أماكن الاحتفالات والشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتوفير العدد الكاف من الاتوبيسات والميني باص وترام المدينة على أن يستمر العمل حتى ساعة متأخرة من الليل.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها الأمنية والمرورية بالشوارع والميادين وحول المنشآت الحيوية وأماكن الاحتفالات، لتأمين المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي ومساعدة كبار السن وذوي الهمم وتسهيل الحركة المرورية لمنع تكدس السيارات، ومواجهة ومنع أي تصرفات أو سلوك يمثل خروجا عن القانون.