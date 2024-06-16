الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الهلال الأحمر" يوزع بالونات وهدايا على المحتفلين بعيد الأضحى في حدائق دمياط

الهلال الأحمر يوزع
الهلال الأحمر يوزع بالونات وهدايا على المحتفلين بعيد الأضحى

وزع متطوعو الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط، البالونات والشيكولاتة والهدايا على الأهالي في الحدائق والمتنزهات العامة، صباح أول أيام عيد الأضحى.

وشارك فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر المصري في دمياط في حملات الدعم النفسي والتوعية والتأمين الطبي بميدان الساعه والحديقه المركزية بدمياط الجديدة. 

وشهد ميدان الساعة في محافظة دمياط تجمع الآلاف من الأهالي للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى عقب انتهاء صلاة العيد، مع توزيع البالونات والحلوى على الأهالي والأطفال وسط الأغاني الشعبية والاحتفالية.

وقدم كلا من الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة التابعي حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، التهنئة لسكان مدينة دمياط الجديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعد أن قام  سكان ورواد المدينة بأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك  بساحة الحديقة المركزية بالمدينة.

أضاف الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، أنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز، تم إعداد وتجهيز مصلى العيد بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزا لاستقبال سكان المدينة وروادها، كما تم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلًا من، نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنية بالجهاز، استعدادا لاستقبال المواطنين في عطلة "عيد الأضحى" المبارك، وإظهار جمال الأحياء بالشكل الحضاري والجمالي، لاستدامة الخدمات بالمدينة.

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