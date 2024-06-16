محافظ الأقصر يهنئ المواطنين بعيد الأضحى.. ويوجه بتيسير احتفالاتهم

هنأ محافظ الأقصر مصطفى ألهم، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، مؤكدا على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه.

جاء ذلك عقب أداء المحافظ لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والآلاف من أهالي الأقصر.

واستعدت محافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك، باستعدادات مكثفة لكافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد.

ووجه المحافظ بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

وشدد ألهم، على ضرورة تعامل الوحدات المحلية والمراكز والمدن وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية.