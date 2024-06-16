9 جرحى بينهم طفلان في إطلاق نار بولاية ميشيجان الأمريكية

أصيب تسعة أمريكيين، بينهم طفلان، في حادث إطلاق نار في حديقة مائية بمدينة “روتشستر هيلز” في مقاطعة أوكلاند بولاية ميتشجان، فيما يبدو أنه هجوم عشوائي، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة الأمريكية.

ومن بين الضحايا التسع طفلان، أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات أصيب برصاصة في الرأس وهو في حالة حرجة، بعد أن فتح مسلح النار في متنزه بروكلاندز بلازا سبلاش باد، حيث تجمعت العائلات هربًا من حرارة الصيف.

وقال مايكل بوشارد، رئيس شرطة مقاطعة أوكلاند: "إن رجلًا خرج من سيارة أمام المتنزه في روتشستر هيلز بولاية ميشيجان حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي وأطلق النار من مسدس نصف آلي من طراز جلوك عيار 9 ملم".

وقالت السلطات: "إن سلطات إنفاذ القانون تعقبت المشتبه به إلى أحد المنازل حيث توفي منتحرا".

أضاف بوشارد: "أن إطلاق النار بدا عشوائيا، حيث كان مطلق النار يقود سيارته إلى الحديقة، ويمشي إلى منصة الرش ويطلق النار ما يصل إلى 28 مرة، ويتوقف عدة مرات لإعادة التحميل".

تابع بوشارد: "إنه في خضم الفوضى "كان الناس يسقطون ويتعرضون للضرب ويحاولون الهرب، الأشياء الفظيعة التي للأسف شهدناها جميعًا في مجال إنفاذ القانون لدينا أكثر من اللازم".

ولم يكن المسلح "على ما يبدو في عجلة من أمره، حيث عاد بهدوء إلى سيارته"، وفقًا لرئيس الشرطة.

وتقع روتشستر هيلز على بعد حوالي 30 ميلًا (50 كم) شمال ديترويت. كان المجتمع المجاور، بلدة أكسفورد، الواقعة أيضًا في مقاطعة أوكلاند، مسرحًا لإطلاق نار جماعي في مدرسة عام 2021، حيث قتل الطالب إيثان كرومبلي، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا آنذاك، أربعة طلاب وأصاب ستة طلاب آخرين ومعلمًا في مدرسة أكسفورد الثانوية.

ارتفاع معدل حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، حتى يوم السبت، كان هناك أكثر من 215 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.

ويُعرّف المصدر غير الحزبي عبر الإنترنت إطلاق النار الجماعي بأنه حادث يُجرح أو يُقتل فيه أربعة ضحايا أو أكثر.

وكان هذا المعدل المرتفع لحوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة سببًا في دفع المشرعين إلى توجيه دعوات إلى الكونجرس لإقرار المزيد من التدابير الجوهرية للسيطرة على الأسلحة، ولكن مثل هذه المطالبات ذهبت أدراج الرياح إلى حد كبير.