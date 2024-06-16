الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 جرحى بينهم طفلان في إطلاق نار بولاية ميشيجان الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أصيب تسعة أمريكيين، بينهم طفلان، في حادث إطلاق نار في حديقة مائية بمدينة “روتشستر هيلز” في مقاطعة أوكلاند بولاية ميتشجان، فيما يبدو أنه هجوم عشوائي، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة الأمريكية.

ومن بين الضحايا التسع طفلان، أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات أصيب برصاصة في الرأس وهو في حالة حرجة، بعد أن فتح مسلح النار في متنزه بروكلاندز بلازا سبلاش باد، حيث تجمعت العائلات هربًا من حرارة الصيف.

وقال مايكل بوشارد، رئيس شرطة مقاطعة أوكلاند: "إن رجلًا خرج من سيارة أمام المتنزه في روتشستر هيلز بولاية ميشيجان حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي وأطلق النار من مسدس نصف آلي من طراز جلوك عيار 9 ملم".

وقالت السلطات: "إن سلطات إنفاذ القانون تعقبت المشتبه به إلى أحد المنازل حيث توفي منتحرا".

أضاف بوشارد: "أن إطلاق النار بدا عشوائيا، حيث كان مطلق النار يقود سيارته إلى الحديقة، ويمشي إلى منصة الرش ويطلق النار ما يصل إلى 28 مرة، ويتوقف عدة مرات لإعادة التحميل".

تابع بوشارد: "إنه في خضم الفوضى "كان الناس يسقطون ويتعرضون للضرب ويحاولون الهرب، الأشياء الفظيعة التي للأسف شهدناها جميعًا في مجال إنفاذ القانون لدينا أكثر من اللازم".

ولم يكن المسلح "على ما يبدو في عجلة من أمره، حيث عاد بهدوء إلى سيارته"، وفقًا لرئيس الشرطة.

وتقع روتشستر هيلز على بعد حوالي 30 ميلًا (50 كم) شمال ديترويت. كان المجتمع المجاور، بلدة أكسفورد، الواقعة أيضًا في مقاطعة أوكلاند، مسرحًا لإطلاق نار جماعي في مدرسة عام 2021، حيث قتل الطالب إيثان كرومبلي، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا آنذاك، أربعة طلاب وأصاب ستة طلاب آخرين ومعلمًا في مدرسة أكسفورد الثانوية.

txt

مقتل شخص وإصابة 24 آخرين فى حادث إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

ارتفاع معدل حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، حتى يوم السبت، كان هناك أكثر من 215 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.

ويُعرّف المصدر غير الحزبي عبر الإنترنت إطلاق النار الجماعي بأنه حادث يُجرح أو يُقتل فيه أربعة ضحايا أو أكثر.

وكان هذا المعدل المرتفع لحوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة سببًا في دفع المشرعين إلى توجيه دعوات إلى الكونجرس لإقرار المزيد من التدابير الجوهرية للسيطرة على الأسلحة، ولكن مثل هذه المطالبات ذهبت أدراج الرياح إلى حد كبير.

حادث إطلاق نار الشرطة الأمريكية ولاية ميشيجان تسعة أمريكيين إصابات

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

فى انتظار المجهول

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

ملف دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج.. 9 سنوات من العمل الدؤوب

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير

حلوى وبالونات.. "حياة كريمة" تضفي الفرحة على الأطفال في صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

اليوم 254 للعدوان.. أهالى غزة يحيون أول أيام عيد الأضحى تحت القصف المتواصل

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة