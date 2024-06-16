طقس عيد الأضحى.. انحسار الموجة الحارة والقاهرة تسجل 38 درجة

تُشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم بمقدار 3 إلى 4 درجات في شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى.

ويصبح الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء مصر، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية.

ويسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع اعتداله على السواحل الشمالية.

نشاط الرياح:

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق متفرقة فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تعرضت لموجة شديدة الحرارة منذ نهاية الأسبوع الماضي، كانت ذروتها الـ72 الماضية، حيث تجاوزت العظمى بالقاهرة 43 درجة، و48 في المحافظات الجنوبية.

أكد القياتي انكسار الموجة الحارة على البلاد، وانخفاض قيم درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، إذ تسجل العظمى على القاهرة في أول أيام العيد تصل لـ38 درجة.

لفت إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة ناتج عن تغير مصادر الكتل الهوائية ووجود منخفض جوي طفيف في طبقات الجو العليا، موضحا أن الانخفاض في درجات الحرارة، لن يشمل كافة المحافظات للجمهورية، حيث ستظل درجات الحرارة مرتفعة في جنوب البلاد وتسجل 48 درجة مئوية.

وتابع: "الأجواء مازالت شديدة الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، ماعدا المحافظات الساحلية والتي تسجل العظمى فيها 30 درجة مئوية، ولكن كلما اتجهنا جنوبا كانت الأجواء أكثر حرارة".

وواصل: "نسب الرطوبة بدأت ترتفع في الجو، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الشهر المقبل وذلك بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أن طقس الإثنين يشهد مزيد من الانخفاضات بدرجات الحرارة بواقع درجتين مئوية.

أشار إلى أن درجة الحرارة ليلا ستتراح من 28 حتى 29 درجة مئوية، ناصحا بتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال الفترة من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا، مع كثرة تناول المياه والسوائل.



درجات الحرارة في بعض المدن: