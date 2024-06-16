محافظ القليوبية يرسم البهجة والفرحة على وجوه الأيتام والمسنين

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

واستهل "محافظ القليوبية" جولته بزيارة مستشفى بنها الجامعي ومستشفى بنها التعليمى وبنها للتامين الصحي، مُقدمًا التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحرص الهجان على تقديم الورود والهدايا متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليء بالخير والبركات عليهم وعلى أسرهم وعلى مصرنا الغالية وإطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وإنتظام العمل والجاهزية بأقسام الإستقبال والطوارئ وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أى طوارئ خلال أيام العيد، مقدمًا تحية إعزاز وتقدير للمنظومة الصحية مشيدًا بالجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية.

كما قام "محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها" بزيارة مؤسستي الأيتام للبنين والبنات بمدينة بنها، وتقديم التهنئة والهدايا العينية والمادية للأطفال الأيتام لإستمتاعهم بالعيد، مؤكدًا حرصه وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية، وذلك من خلال دمجهم بالمجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع واستمع المحافظ للأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل الدار.

وأكد "محافظ القليوبية" أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مُشددًا على حسن الرعاية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن كل الأديان السماوية قدمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

كما قدم المحافظ التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرًا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، مُقدمًا لهم الهدايا والورود وحرص على التحدث مع نزلاء الدار والإطمئنان على توفير كامل الرعاية لهم، معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.

وأوضح المحافظ أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مُشيدًا بالمستوى المتميز للدار والخدمات المقدمة بها، مقدمًا الشكر لجميع القائمين عليها، مطالبًا المسئولين عن الدار بالإستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنُزلاء، وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لنزلائها لتوفير حياة كريمة لهم.