أهالي الغربية يحتفلون بالعيد داخل المتنزهات والحدائق

شهدت محافظة الغربية، حالة احتفالية خاصة وتجمعات للمواطنين في الأماكن العامة، ابتهاجًا بحلول عيد الأضحى المبارك وتوافد الأهالي والعائلات بعد أداء صلاة العيد إلى الحدائق والشوارع الحيوية، التي كانت تزهو في أبهى صورها استقبالًا للمحتفلين.

واحتشدت الأسر داخل المتنزهات وخاصة المتواجد بها الألعاب الترفيهية للأطفال في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الساعات الأولى من يوم العيد، وتوجه الشباب والأطفال والعائلات نحو المراجيح والملاهي المتنوعة المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل المتنزهات ومراكز الشباب، كان الهدف الرئيسي للأسر هو إدخال البهجة والفرحة على قلوب الجميع، ولاسيما الأطفال الذين استمتعوا بأوقاتهم في هذه الأماكن.

وتواجد الأطفال والرضع وزينوا مصليات عيد الأضحى المبارك داخل المحافظة، وأكد الأهالي أنهم يحرصون دائمًا على اصطحاب أطفالهم معهم إلى المصلى ليتعودوا على الصلاة منذ الصغر، تمامًا كما اعتادوا هم عندما كانوا أطفالًا، في مشاهد مؤثرة وتعكس القيم والتقاليد الدينية العميقة التي يحافظ عليها أهالي المحافظة.

وعلي صعيد آخر، استعدت الأماكن الترفيهية مبكرًا لاستقبال الأطفال والعائلات بعد أداء صلاة العيد، وفتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار، وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية والأماكن التي تطبق أسعار دخول منخفضة، وتركزت اهتمام العائلات بشكل خاص على الملاهي والمراجيح التي تناسب الأطفال والكبار على حد سواء.

وعقب أداء صلاة العيد، ووسط حالة من البهجة والسعادة في الساحات والمساجد، قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتبادل التهاني مع أبناء المحافظة الحاضرين بساحة السيد البدوي، وقدم هدايا الرئيس للمصلين من الأطفال والكبار، كما قدم المحافظ التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة، وأهالي الغربية خاصة، بمناسبة حلول العيد.

ودعا المحافظ إلى أن يحفظ الله مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ الغربية، أن هذه الاحتفالات المجتمعية تعكس روح التلاحم والبهجة التي تعم المحافظة خلال عيد الأضحى، وكل الاعياد والمناسبات، حيث تجمع الأسر والأصدقاء في الأماكن العامة للاحتفال معًا، وتأتي الأولوية لإسعاد الأطفال وإدخال البهجة على وجوههم، تشكل هذه الفعاليات فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز الروح الإيجابية في المجتمع.

وتعكس احتفالات عيد الأضحى في محافظة الغربية روح الفرح والترابط الاجتماعي، وقامت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتوفير البيئة المناسبة والأماكن الترفيهية للاحتفالات العائلية، وهو ما يؤكد الروح المجتمعية الإيجابية والتعاون في أن تعم السعادة والبهجة على جميع سكان المحافظة.