تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية لانتظام المرافق والخدمات العامة بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد النصر.

وجاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات العسكرية والبرلمانية والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أنه تم الاستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الاحتفالية للمواطنين، والاستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للمواطنين، والتقاط الصور التذكارية معهم، ومع الأطفال الصغار، مع توزيع العيدية والهدايا والألعاب لإدخال البهجة عليهم، هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.

وتوافد الالاف من المصلين لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بالمسجد الجامع أول مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحةوالبهجة.

وحرص الالاف من المصلين من الجنسين سواء الرجال والسيدات برفقة اطفالهم علي افتراش الساحة الكبيرة من الشارع امام المسجد نظرًا لاكتفاء المسجد بعدد كبير من المصلين.

كما شهد المسجد الجامع أول مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، وتزامنًا مع صلاة عيد الأضحى المبارك تبادل الاهالي المباركات فيما بينهم لحلول العيد، ومنهم من حرص علي توزيع الحلوي للمصلين من الأصدقاء والأهالي.

جدير بالذكر أن أجرت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، استعداداتها النهائية، لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث أنه اجرى تهيئة وتجهيز المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وبلغ عدد المساجد والساحات الذى تم تجهيزهم لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر المبارك 850 مسجد وساحة بواقع 800 مسجد، و50 ساحة.

ومن ناحيته كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مسئولى المحليات بمختلف المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التى سيتم أداء صلاة العيد به.

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