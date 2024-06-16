محافظ جنوب سيناء يوزع العيدية على الأطفال عقب صلاة عيد الأضحى

وزع محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة العيدية على أطفال جنوب سيناء عقب أداء صلاة عيد الأضحى

وأدى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، صلاة الأضحى المبارك وسط آلاف المواطنين بساحة الإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ وأئمة الأوقاف، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

ووجه محافظ جنوب سيناء التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب جنوب سيناء خاصة، وأشاد بجهود الشرطة والمرور والأوقاف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تنظيم صلاة العيد على مستوى مدن المحافظة.

وقدم المحافظ العيدية على الأطفال، وبعض الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وسيطرت مظاهر الفرحة والبهجة على الساحة، وتوافد آلاف المواطنين بمدينة الطور لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد مكثف لرجال الأمن والمرور، وسيارات الإسعاف، وتعالت تكبيرات العيد لتملأ كافة أنحاء المدينة.

وقامت مديرية الشباب والرياضة، بإسقاط شبكة كبيرة من البالونات على المواطنين عقب انتهاء صلاة العيد، وسط تكبيرات المواطنين والأطفال.

وكان اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، قد شهد مساء امس، الاحتفالية التي أقامها فرع ثقافة جنوب سيناء على مسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء بليلة عيد الأضحى، ضمن برنامجها الفني الخاص باحتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعلي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجموع من مواطني المدينة.

وتضمنت فعاليات الحفلة العديد من الفقرات الاستعراضية، والغنائية، واستعراضات خاصة بالتراث السيناوي، لفرقة الطور للفنون الشعبية، وفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، والتى نالت إعجاب الجمهور.

وأشاد المحافظ بالفقرات التي جرى تقديمها في الحفل، مؤكدًا على دعمه الكامل للمواهب سواء كانت فنية، أو ثقافية، أو غنائية، أو استعراضية بكافة مدن المحافظة

وأكد أنه من المقرر أن ينظم فرع ثقافة جنوب سيناء عدة حفلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بداية من غدًا بمدينة شرم الشيخ،على مسرح شارع السلام وبعد غد بمدينة طور سيناء، مقدمًا التهنئة لجموع مواطني المحافظة بالعيد.

وأعلن المحافظ، أنه سيجري توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على الموطنين صباح أول أيام العيد أمام ديوان عام المحافظة، إضافة إلى عدد كبير من البونات لشراء المواد الغذائيةالمختلفة مجانا.