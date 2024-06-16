بالذكر والمديح.. الطريقة الشبراوية تحتفل بعيد الأضحى

احتشد المئات من أتباع الطريقة الشبراوية الخلوتية في مسجدها بشارع صلاح سالم، منذ صلاة الفجر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أصوات التكبير والتهليل وحمد المولى عز وجل.

وعقب صلاة العيد، استمع المصلون لخطبة الجمعة التي تحدثت عن مظاهر الفرح في العيد، وتلاقى مواطن السرور؛ حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام، وسعيهم بين الصفا والمروة، ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربا إلى الله -عز وجل-، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين، وتحقيقًا لللتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وعقب الخطبة تم توزيع الهدايا على الأطفال بالمسجد، في أجواء تملؤها البهجة والسرور، ثم أقيمت حلقة الذكر والمديح لمريدين الطريقة.

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