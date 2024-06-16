مدير عام الطب العلاجي بأسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام ليلة العيد

كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إدارات الطب العلاجي والطوارئ والأزمات والمتابعة والرقابة الداخلية والتفتتيش الفني والتفتتيش المالي والإداري ومكافحة العدوي بتشكيل لجان لمتابعة كافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية نطاق المحافظة على مدار الساعة وتشكيل غرفة أزمات ومتابعة بديوان المديرية تعمل علي مدار الساعة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الجهود المبذولة في متابعة وتقييم الأداء لكافة المستشفيات والمنشآت الصحية والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وتواجد الاطقم الطبية والتمريضية وانتظام سير العمل خلال الإجازات الرسمية.

التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة

من جانبه قام الدكتور محمد جمال احمد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، بالمرور منتصف ليلة عيد الاضحى المبارك على مستشفى الايمان العام بحي غرب اسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها.

وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التدريب الجيد لهيئة التمريض على استخدام الأجهزة، وتطبيق الخطط العلاجية بالأقسام الحرجة، كما اطلع على السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج وفقًا للمعايير، وتدوين كافة الإجراءات التمريضية والطبية بها.

ثم تفقد مدير عام الطب العلاجي ومرافقوه أيضًا قسم الكلى الصناعي، والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل التي تم الاتفاق عليها بما يتناسب مع احتياجات مرضى الكلى.

خلال جولته حرص مدير عام الطب العلاجي بأسيوط علي تقديم التهنئة للمرضي بالاقسام الداخلية ومرافقيهم للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهًا إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لهم.

جاء ذلك في حضور دكتور محمد يحيي نائب مدير المستشفى ورؤساء بعض الأقسام ورافقه خلال الجولة دكتور ايهاب عباس نائب مدير إدارة الطورائ ودكتور محمد كمال تفتيش صيدله اكلينيكيه واحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بالرقابة الداخلية بصحة اسيوط.

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