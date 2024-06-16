الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير عام الطب العلاجي بأسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان العام ليلة العيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إدارات الطب العلاجي والطوارئ والأزمات والمتابعة والرقابة الداخلية والتفتتيش الفني والتفتتيش المالي والإداري ومكافحة العدوي بتشكيل لجان لمتابعة كافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية نطاق المحافظة على مدار الساعة وتشكيل غرفة أزمات ومتابعة بديوان المديرية تعمل علي مدار الساعة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الجهود المبذولة في متابعة وتقييم الأداء لكافة المستشفيات والمنشآت الصحية والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وتواجد الاطقم الطبية والتمريضية وانتظام سير العمل خلال الإجازات الرسمية.

التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة

من جانبه قام الدكتور محمد جمال احمد  مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، بالمرور منتصف ليلة عيد الاضحى المبارك على مستشفى الايمان العام بحي غرب اسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها.

وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التدريب الجيد لهيئة التمريض على استخدام الأجهزة، وتطبيق الخطط العلاجية بالأقسام الحرجة، كما اطلع على السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج وفقًا للمعايير، وتدوين كافة الإجراءات التمريضية والطبية بها.

ثم تفقد مدير عام الطب العلاجي ومرافقوه أيضًا قسم الكلى الصناعي، والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل التي تم الاتفاق عليها بما يتناسب مع احتياجات مرضى الكلى.

خلال جولته حرص مدير عام الطب العلاجي بأسيوط علي تقديم التهنئة للمرضي بالاقسام الداخلية ومرافقيهم للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهًا إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لهم.

جاء ذلك في حضور دكتور محمد يحيي نائب مدير المستشفى ورؤساء بعض الأقسام ورافقه خلال الجولة دكتور ايهاب عباس نائب مدير إدارة الطورائ  ودكتور محمد كمال تفتيش صيدله اكلينيكيه واحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بالرقابة الداخلية بصحة اسيوط.

1000154459
1000154459
1000154458
1000154458
1000154457
1000154457
1000154456
1000154456
1000154455
1000154455
1000154454
1000154454
1000154453
1000154453
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمتابعة والرقابة الداخلية والتفتتيش الفني لمتابعة كافة المستشفيات العامة والمركزية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يستقبل قيادات جميع القطاعات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

محافظ أسيوط يلتقى مدير التنظيم والإدارة لبحث تطوير منظومة العمل وهيكلة الجهاز الإدارى

مواعيد عروض "أهل الكهف" في سينما الشعب بأسيوط

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم احتفالية محاكاة مناسك الحج للأطفال

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن في أول أيام عيد الأضحى

حيثيات المشدد 3 سنوات لمتهم بخطف فتاة أجنبية وهتك عرضها فى البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية في جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات