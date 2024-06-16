المحافظون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى المحافظون شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين، وسادت حالة من البهجة عقب أداء الصلاة، كما تبادل المحافظون التهنئة بالعيد مع الأهالي، وقاموا بتوزيع هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي على المصلين.

ففي المنوفية.. أدى المحافظ إبراهيم أبو ليمون شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة نادي جمهورية شبين الكوم، بحضور نائب المحافظ محمد موسى، والسكرتير العام عماد يوسف، والسكرتير العام المساعد وليد البيلي، وأعضاء مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، ووكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية الشيخ الدكتور عاصم قبيصي.

وألقي وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد.. مؤكدًا أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية.

وعقب الصلاة قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب المنوفية؛ بمناسبة العيد، مؤكدًا مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة، متمنيًا من المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وفي الغربية.. شارك المحافظ طارق رحمي أهالي المحافظة صلاة العيد بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ محمد عناني، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء الصلاة، حيث قام المحافظ بتبادل التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا الرئيس السيسي على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس السيسي.

وفي السويس.. أدى المحافظ عبدالمجيد صقر، ورئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل، ونائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، صلاة العيد، اليوم، بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق.

وعقب انتهاء الصلاة، قام المحافظ بتهنئة المواطنين، والتقط مع المواطنين والأطفال والشباب الصور التذكارية.

وفي البحيرة.. أدى السكرتير العام للمحافظة محمد شوقي بدر، والسكرتير العام المساعد كامل غطاس، اليوم، صلاة العيد بمسجد التوبة بدمنهور، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

وعقب انتهاء الصلاة قام وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الدكتور محمد أبوحطب، بإلقاء خطبة العيد أشار فيها إلى أن عيدُ الأضحَى يومٌ عظيمٌ مشهودٌ مِن أيامِ اللهِ تعالى، حيثُ يفرحُ فيه حجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ بأداءِ مناسكِهِم، كما يفرحُ المسلمون بفضلِ اللهِ عليهم في العشرِ الأوائل من ذي الحجة، وشعيرةِ الأضحيةِ، ولقاءِ الأهلِ والأحبةِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم)، (أعظمُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثمّ يومُ القرِّ)؛ ويومُ القرِّ: هو اليومُ الثانِي الذي يلي يومَ النحرِ؛ لأنّ الناسَ يقرونَ فيهِ بمنَي بعدَ أنْ فرغوا مِن أعمالِ يومِ النحرِ.

وفي قنا.. أدى المحافظ أشرف الداودي صلاة العيد بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد، وجاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام المساعد للمحافظة محمد صلاح أبوكريشة، وأعضاء مجلس النواب أشرف رشاد والعمدة مبارك ومصطفى محمود، ووكيل وزارة الأوقاف بقنا الدكتور ماهر علي جبر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير للمصلين من أهالي المحافظة.

وعقب الصلاة تبادل محافظ قنا ومرافقوه والمصلون التهنئة؛ بمناسبة العيد، مقدما التهنئة لأهالي محافظة قنا خاصة والشعب المصري عموما بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه.. وجه محافظ قنا رؤساء المجالس المحلية والقيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السيرفيس، والتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة، ومتابعة جهود النظافة والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظًا على البيئة.

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال العيد، من خلال تخصيص 3208 مساجد وحوالي 100 ساحة لإقامة صلاة العيد بها بجميع مراكز المحافظة، مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد بها، كما تم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، والدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبرى وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة.