التحالف الوطني بالإسكندرية يوزع هدايا على الأطفال احتفالا بالعيد

نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في 4 ساحات رئيسية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مشاركة التحالف الفعالة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

وشهدت ساحات الصلاة توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في أجواء من البهجة والروحانية، تلاها احتفالات بالعيد، وذلك بحضور كل من: النائب إيهاب زكريا، منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء أمانة التحالف الوطني بالإسكندرية:النائبة الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد أونسي، نقيب الصيادلة، وأعضاء التحالف: جون مكرم، رامي يسري، محمد وجيه الجندي، كريم السيسي.

وحرص التحالف الوطني بالإسكندرية على توزيع الهدايا القيمة والألعاب على الأطفال بعد أداء صلاة العيد، تعبيرًا عن مشاركة الجميع في هذه المناسبة السعيدة.

ومن جانبه أكد النائب إيهاب زكريا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحرص كل الحرص على المشاركة الفعالة في جميع المناسبات الوطنية والدينية، إيمانًا منه بأهمية تعزيز الترابط الاجتماعي ونشر قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

واضاف أن التحالف الوطني يشارك الشعب المصري في جميع مناسباته، تعبيرًا عن التضامن والوحدة الوطنية، ونسعى جاهدين لنشر قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، خاصة في هذه المناسبات الدينية المباركة، موجهًا الشكر لكل من شارك في الاحتفال بِعيد الأضحى المبارك.

وأشار النائب إيهاب زكريا، أنه خلال الأيام الماضية تمت عدة فعاليات ضمن جهود التحالف المتواصلة لتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وأضاف ل" الدستور" أنه تم إهداء التحالف أهالي الإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فرش مسجد العزيز الرحمن بمنطقة الرمل ثاني، وذلك لدعم بيوت الله تعالى، وتهيئة بيئة مناسبة للعبادة، كما تم توزيع لحوم الاضاحي بجامعة الاسكندرية، فضلا عن توزيع لحوم الأضاحي بالمناطق الأكثر احتياجًا والتي استهدفت 2000 مواطن.

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