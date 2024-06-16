الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أساقفة الإيبارشيات يواصلون تقديم التهنئة بعيد الأضحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل أساقفة الإيبارشيات تقديم التهنئة لمسؤولي المحافظات المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024.

تهنئة بعض القيادات والمسؤلين بعيد الأضحى المبارك 


وقام الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي وتوابعها، بزيارة القيادات الأمنية لمدينة نجع حمادي، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

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تهنئة إيبارشية أسوان بعيد الأضحى المبارك


وزار الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر غدفو، برفقتهما وفد من الآباء الكهنة والرهبان وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة أسوان، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والقطاع العسكري بالمحافظة، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

تهنئة مطرانية إسنا وأرمنت بعيد الأضحى المبارك 

وزار نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت وبرفقته وفد من الآباء الكهنة والأراخنة أمس مقر مساعد وزير الداخلية لمنطقة الصعيد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن بالأقصر لتقديم التهنئة للواء حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر وقيادات المديرية، وكذلك زاروا أيضًا مبنى جهاز الأمن الوطني وقدموا التهنئة للقيادات.

تهنئة مطرانية ميت غمر لقيادات محافظة القليوبية بعيد الأضحى المبارك 

قدم نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة، أمس الأول، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة القليوبية. 

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وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

أساقفة الإيبارشيات لمسؤولي المحافظات المختلفة الانبا بضابا أسقف نجع حمادي مدينة نجع حمادي عيد الأضحى المبارك

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