الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العوضي" يحتفل مع أبناء عين شمس بعيد الأضحى

العوضي يحتفل مع أبناء
العوضي يحتفل مع أبناء عين شمس بعيد الأضحى

حرص النجم أحمد العوضي على الاحتفال بعيد الأضحى مع أبناء منطقته عين شمس. 

ونشر العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثناء ذبحه للأضحية وعلق عليه: “الأضحية وسط أهلي واخواتي في بلدي عين شمس”. 

كل سنة وكل اخواتي في كل مصر بخير وصحة.. عيد سعيد عليكم. 

ويعرض للنجم أحمد العوضي حاليا على شبكة تليفزيون "الحياة" مسلسل حق عرب  في عرض ثان للعمل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم رمضان الماضي 2024  عبر شاشة قناة "ON".

مواعيد عرض وإعادة حق عرب على الحياة

يعرض مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر ودينا فؤاد، من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة الحياة. 

ويعرض مسلسل حق عرب على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويعاد مرة أخرى في الثانية عشر ظهرًا في اليوم التالي.

قصة مسلسل حق عرب

تدور قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية «عرب السيوركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في أحد مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز، الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي، وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة كل من أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وقد لاقى نجاحًا كبيرًا في أيام عرضه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد كرمت عددًا من أبطال مسلسل حق عرب مؤخرًا على رأسهم النجمة دينا فؤاد والمؤلف محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق

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