الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التجارة البحرية" البريطانية: حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي "المخا" باليمن

جريدة الدستور

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها تقريرًا يكشف عن وجود حادث على بُعد 40 ميًلا بحريًا جنوب المخا في اليمن، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وشددت هيئة التجارة البحرية البريطانية على أن السُلطات تقوم بالتحقيق في الحادث، ناصحة السفن بالعبور بحذر، والإبلاغ عن أن أي نشاط مشبوه في المنطقة التي تم رصد الحادث فيها.

جماعة الحوثي استهدفت سفينة مملوكة لأوكرانيا بالبحر الأحمر

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أكدت أن جماعة الحوثي استهدفت سفينة مملوكة لأوكرانيا في البحر الأحمر بهجومين صاروخين منفصلين.

وتسبب الهجوم وفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، في احتراق السفينة بالكامل، ما دفع طاقمها للتخلي عنها.

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