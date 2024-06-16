غدًا.. افتتاح مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي

تفتتح أسرة مسرحية "مش روميو وجوليت" أولى عروضها غدا ثاني أيام العيد على خشبة المسرح القومي بالعتبة و هي المسرحية التي يشاركها في بطولتها كل من الفنان على الحجار ورانيا فريد شوقي والفنان ميدو عادل.

"مش روميو وجوليت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وتشهد المسرحية، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير تجاوز 17 عاما.

قصة مسرحية مش روميو وجوليت

وتدور أحداث المسرحية فى إطار تراجيدى عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى فى حب «جولييت» التى تنتمى للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع.

العمل من إنتاج المسرح القومى والذى يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوى

مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة، رانيا فريد شوقي، على الحجار، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.

وجاءت أسعار تذاكر العرض كالآتي «60 جنيهًا -80 جنيهًا - 110 جنيهات»، والحجز من خلال شباك التذاكر في المسرح فقط من الرابعة مساءً يوميًا ولا يوجد حجز أونلاين

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إخراج عصام السيد، وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

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