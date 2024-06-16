الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. افتتاح مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي

مش روميو وجوليت
مش روميو وجوليت

تفتتح أسرة مسرحية "مش روميو وجوليت" أولى عروضها غدا ثاني أيام العيد على خشبة المسرح القومي بالعتبة  و هي المسرحية التي يشاركها في بطولتها كل من الفنان على الحجار ورانيا فريد شوقي والفنان ميدو عادل. 

"مش روميو وجوليت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وتشهد المسرحية، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير تجاوز 17 عاما. 

قصة مسرحية مش روميو وجوليت 

وتدور أحداث المسرحية  فى إطار تراجيدى عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى فى حب «جولييت» التى تنتمى للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع.

العمل من  إنتاج المسرح القومى والذى يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوى
مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة، رانيا فريد شوقي، على الحجار، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.

وجاءت أسعار تذاكر العرض كالآتي  «60 جنيهًا -80 جنيهًا - 110 جنيهات»، والحجز من خلال شباك التذاكر في المسرح فقط من الرابعة مساءً يوميًا ولا يوجد حجز أونلاين

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إخراج عصام السيد، وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

ويشهد المسرح المصري انتعاشة فنية كبيرة  خلال موسم عيد الأضحى 2024، حيث تشهد مسارح القطاعين العام والخاص عرض أكثر من 9 عروض مسرحية خلال موسم عيد الأضحى لكبار النجوم. 

فيستعد النجم أحمد حلمي للعودة لجمهوره من خلال مسرحية ميمو التي تنطلق عرضها على مسرح فندق جراند نايل تاور. 

وتشارك المطربة رنا سماحة في موسم عيد الأضحى بمسرحية جديدة بعنوان “العيال فهمت" وذلك على خشبة المسرح الكوميدي.

ويجري الفنان سامح حسين بروفات مكثفة لمسرحيته الجديدة “عامل قلق” على مسرح البالون بالعجوزة.

والمسرحية من بطولة سامح حسين والفنانة سهر الصايغ والمخرج إسلام إمام على أن يبدأ العرض الرسمي ثاني أيام عيد الأضحى.

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