الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر حضارى.. شوارع الشرقية تخلو من ظاهرة الذبح العشوائي (صور)

شوارع المدينة
شوارع المدينة

فى مظهر حضارى، خلت شوارع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، من ظاهرة الذبح العشوائى، وخلت الشوارع بعد صلاة العيد من مظاهر الأضحيات التى تلوث الشوارع. 

وشهدت شوارع المدينة حالة من النظافة والالتزام، كما خلت الشوارع من مظاهر الدماء والجلود الملقاة، والتى اعتاد أهالى المدينة روؤيتها فى سنوات سابقة فى الشارع، والتى تؤدى لحالة من التلوث البصرى والبيئى، وتؤدى لانتشار الحيوانات والحشرات الطائرة، بانتشار مخلفات تلك الذبائح. 

وكان اللواء إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، قد أكد على تجهيز ١٨ مجزرًا يدويًا للعمل خلال أيام العيد داخل المحافظة، مزوَّدة بـ٣ أطباء لكل مجزر حد أدنى، وقبل الذبح يتم الفحص البيطري للحيوانات وتحديد المقبول منها من عدمه من حيث السن والوزن والجنس، ويُقبل الحيوان الذكر وزن (٤٠٠) كيلو والأنثى مستبدلة القواطع والمستكملة والخالية من العشر وغير المحمومة ولا توجد عليها أي علامات مرضية.

 وبعد ذلك تتم عملية الذبح طبقًا للسنن الشرعية للذبح من حيث ذكر اسم الله على الحيوان قبل الذبح وكذلك ترقيد الحيوان على جانبه مع مراعاة حدة شفرة الذبح وإتقان عملية الذبح، وبعد ذلك يتم استكمال عمليات الذبح من سلخ وتجويف وتوقيع الكشف البيطري بعد الذبح والتأكيد على خلوها من الأمراض من خلال الفحص الدقيق لجميع الأعضاء الحيوية وكذلك لحوم الذبائح ومطابقتها والتأكيد على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

وأضاف مدير المديرية، إلى أنه يتم تشكيل لجان مشتركة من الطب البيطري وجهاز صحة البيئة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع وتحرير محاضر بيئة ضد من يخالف التعليمات ويتم التأكيد للمواطنين على كيفية اختيار الذبائح من خلال شرائها من مكان موثوق فيه التأكيد على حيوية الحيوان وسلامته بفحص منطقة الرأس من عيون تكون لامعة براقه لا يوجد فيها احتقان أو صفار أو تقرحات أو إفرازات أو أي إفرازات من الأنف وكذلك امتلاء الذبائح  وخلوها من أية أمراض.

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مدينة الزقازيق ظاهرة الذبح العشوائى صلاة العيد مدير مديرية الطب البيطري الأضحيات

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