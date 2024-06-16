الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجاج بيت الله الحرام يواصلون مناسك الحج (بث مباشر)

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام يواصلون مناسك الحج

تقدم بوابة "الدستور" بثا مباشرا نقلًا عن قناة "القاهرة الإخبارية" لمواصلة حجاج بيت الله الحرام آداء مناسك الحج، صباج يوم عيد الأضحى المبارك..

الحج ليس مكانا لترديد الشعارات السياسية

وأكد الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، أمس في خطبة عرفة، أن الحج ليس مكانا لترديد الشعارات السياسية، وأنه على كل مؤمن أن يسعى إلى المحافظة على سلامة الخلق واستقرار الحياة وانتشار الأمن، وتمكن الناس من تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية، وعليه أن يتعاون مع غيره في ذلك تقربا لله، وطلبا لثوابه في الآخرة. 

وأضاف: على كل مسلم عدم تمكين العابثين من محاولة التأثير في مقاصد الشرع في المحافظة على هذه الضروريات. 

وتابع: وعلينا جميعا كلٌّ بحسب مهمته وعمله ومركزه مسؤولية تجاه ذلك، وعلينا جميعا أن نربي النفوس وخصوصا نفوس الناشئة على احترام هذه الضروريات.

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