"كرنفال العيد".. فقرات وأنشطة بنادي المهندسين بالإسكندرية احتفالا بعيد الأضحى

نظم نادي المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، صلاة عيد الأضحى المبارك بمشاركة عدد كبير من المهندسين وأسرهم، وسط أجواء بهجة وسرور.

وشارك الدكتور هشام سعودي وأعضاء مجلس النقابة والنادي فى أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتمنوا للمهندسين وأسرهم قضاء وقت ممتع مع أسرهم داخل نادي المهندسين بالإسكندرية وقضاء إجازة سعيدة.

كما توجه سعودي بالشكر لمجلس إدارة نادي المهندسين على دعمهم الذي أدخل السرور والبهجة على رواده، وكذلك جميع المشاركين في الإعداد والتنظيم بالتعاون مع لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

وبدأ النادي كرنفالا تضمن العديد من الفقرات والأنشطة المتنوعة بشكل مجاني، حيث بدأت بفرقة مراكش وألعاب متنوعة كهربائية ونطاطة للأطفال، سينما 9D، سينما أطفال، رسم للأطفال، شخصيات كرتونية ومسرح العرائس.

كانت أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

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