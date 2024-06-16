على أنغام "الدي جي".. البورسعيدية يلتقطون السيلفي مع الأضاحي

تجمع الأهالى بصحبة الأطفال بمحافظة بورسعيد أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاهدة ذبح الأضاحي أمام محال الجزارة بأحياء المدينة الباسلة ومدينة بورفؤاد.

واستخدم الجزارون "الدي جي" ومكبرات الصوت لإذاعة الأغاني احتفالا بالعيد، في الوقت الذي تفاعل المواطنون والأطفال معها، والتقطوا صور "سيلفي" مع الجزارين والأضاحي قبل وبعد ذبحها، في ظل أجواء من المرح والبهجة.

وفضل عدد كبير من المواطنين الذبح بالمجازر بعيدا عن ذبح الشارع، حيث أكد عدد من الأهالى أنهم اعتادوا على الذبح بالمجزر سنويا كونه أكثر نظافة ومريح خاصة مع التجهيزات الموجودة سواء الأوناش أو المياه وخدمات أخرى.

ذبح الأضاحي في المجزر القانوني

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد طالب المواطنين ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في المجزر القانوني "مجزر القابوطي"، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وعدم التعرض للمسائلة القانونية، كما وجه مديريتي الطب البيطري والتموين، والأحياء وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة.

وفي شأن آخر، نظم عدد مش شباب محافظة بورسعيد وجمعيات أهلية بمحيط ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، "شلالات بلالين الفرحة" لإدخال البهجة على نفوس أطفال المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد محيط مساجد المحافظة انتشار الشباب على أسطح المنازل لإلقاء البالونات على المواطنين عقب صلاة العيد لتنتشر البهجة بين الأطفال والكبار.

فيما شهدت المتنزهات بمحافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من المواطنين، وشهد شارع طرح البحر ودليسبس وأيضا حديقة المنتزه المئات من المواطنين الذين قصدوها للتنزه عقب أداء صلاة العيد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور ومنع التكدس المروري.

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