متطوعو حياة كريمة بمطروح يوزعون الحلوى والبالونات على الأطفال

وزع متطوعو مؤسسة حياة كريمة في محافظة مطروح، الحلوي والبالونات علي الأطفال وعددا من أهالي وزوار المحافظة احتفالا بعيد الأضحي المبارك وذلك عقب صلاة العيد في عددا من المساجد والساحات.

_مؤسسة حياة كريمة

ورصدت الدستور متطوعي مؤسسة حياة كريمة بمطروح خلال توزيع الهدايا علي الأطفال وذلك في المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح.

_عيد الأضحي المبارك

وكانت قد أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك حيث تم رفع درجه الاستعداد القصوي بجميع القطاعات الخدمية وعقد غرفه العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والتنسيق مع مركز السيطرة والطوارىء لتلقي شكاوي المواطنين ان وجدت وسرعه حلها علي الفور.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انه تم تجهيز المجازر الحكومية لفتحها أمام المواطنين بالمجان والغاء الاجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد للحفاظ على البيئة والتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض والتشديد علي المواطنين بالالتزام بالضوابط والإجراءات موجها برفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

_رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات وإلغاء الاجازات وتوفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية او طارئة، وكذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ مؤكدا علي تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية اثناء تداول الأغذية.

وأشار إلي أن خصصت مديرية الأوقاف بمطروح ٢٩٥ ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف مقسمين " ٢٣ ساحة، ٢٧٢ مسجد" لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة موجها بتوفير التأمين اللازم للمساجد والساحات لاستقبال المصلين مؤكدا علي تكثيف حملات التفتيش على الأسواق بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة بالإضافة إلي تأمين واستقرار التيار الكهربي وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام العيد.

_السلع الاساسية والمواد الغذائية

وأكد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، من السلع الاساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم وزيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الاقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال اجازة العيد.

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