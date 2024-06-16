الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسرح عرائس وخيل وملاهي.. فرحة الأطفال في أول أيام عيد الأضحى (صور)

ملاهي للأطفال احتفالا
ملاهي للأطفال احتفالا بالعيد في الإسكندرية

فرحة الأطفال بالعيد لا تكتمل بدون الملاهي والألعاب الترفيهية التي تكون مصدر جذب لهم وفرحة ومتعة ينتظرونها كل عيد، فالعيد للأطفال هو اللعب والضحك والاستمتاع بكافة  الألعاب.

وعقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسكندرية، تم تنفيذ منطقة ألعاب بشارع سيدي بشر لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال والذي ضم مسرح عرائس وملاهي، وركوب خيل، وتوزيع أيس كريم مجانًا على الأطفال.

وشهدت منطقة الألعاب إقبال كبير من الأطفال وأسرهم على منطقة الألعاب، حيث تجمع الاطفال حول مسرح العرائس لسماع القصص، كما ألتقطوا بعض الصور مع الرجل الآلي، فضلًا عن الملاهي وركوب الخيل.

وحرص الشباب على إلتقاط الصور التذكارية "السيلفي" احتفالا بالعيد مع الأصدقاء.

وقالت منال أسامة، ربة منزل، إنها تشعر بالعيد في سعادة أبنائها، حيث عقب انتهاء الصلاة وإعلان مسؤولو المصلى عن تواجد منطقة ألعاب، أرادت أن تسعد أطفالها باللعب وركوب الخيل قبل أن تعود إلى المنزل.

وأوضحت أن أول أيام العيد يكون للعائلة في المنزل، ولا تخرج للتنزه إلا في اليوم الثاني، لذلك رأت أن الالعاب التي تتواجد بجوار الساحات هي وسيلة للترفيه عن الاطفال واسعادهم.

وأضاف إياد محمد، 13سنة، أنه يحب ركوب الخيل، حيث أنها المناسبة لعمره، مشيرًا إلى أنه ألتقط الصور مع اصدقائه في الصلاة وأثناء اللعب لتوثيق فرحة العيد.  

وأدى الآلاف من المصليين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة صلاة سيدي بشر شرق الإسكندرية، والتي ضمت كافة الأعمار في أجواء مبهجة.

وجهزت مديرية أوقاف الإسكنعدد 531 ساحة بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد الجامعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتم إعداد الساحات والمساجد لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11إدارة فرعية، في كافة أنحاء  محافظة الإسكندرية، وتم تخصيص لكل ساحة إمام اساسيًا وآخر احتياطيًا لصلاة العيد وأداء الخطبة.

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فرحة الاطفال الألعاب الترفيهية صلاة عيد الأضحى المبارك منطقة ألعاب مسرح عرائس وملاهي توزيع أيس كريم

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