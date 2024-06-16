صور تذكارية و"تمشية".. السير على كورنيش النيل عادة سنوية لأهالي أسوان في العيد

خرج العديد من أهالي أسوان بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى شارع كورنيش النيل للاستجمام ومشاركة فرحة اليعد، في عادة سنوية كل عيد.

التقاط الصور التذكارية احتفالا بالعيد

وحرص عدد كبير من الأسر والشباب على التقاط الصور التذكارية احتفالا بعيد الأضحى المبارك، في أثناء تنزههم بشارع كورنيش النيل، أكبر شوارع المحافظة، بعد الخروج من المسجد الجامع.

وأدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بالمسجد الجامع أول مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

كما شهد المسجد الجامع أول مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، وتزامنًا مع صلاة عيد الأضحى المبارك، تبادل الاهالي المباركات فيما بينهم لحلول العيد، ومنهم من حرص علي توزيع الحلوي للمصلين من الأصدقاء والأهالي.

كانت استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، لاستقبال عيد الأضحي المبارك بتهيئة وتجهيز المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وبلغ عدد المساجد والساحات الذى تم تجهيزهم لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر المبارك 850 مسجدا وساحة بواقع 800 مسجد، و50 ساحة.

ومن ناحيته، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسئولى المحليات بمختلف المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التى سيتم أداء صلاة العيد به.

استعدادات عيد الأضحى في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، َ المسئولين بالمحليات ومديريات الخدمات برفع درجة التأهب القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما شدد محافظ أسوان على ضرورة توقيع غرامات مالية رادعة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بذبح الأضاحى فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد تحت إشراف بيطرى كامل للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وإنتشار الحشرات الضارة.

وكلف ايضًا بالمتابعة الميدانية للمتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لتجهيزها بشكل مبهج لخلق الأجواء الإحتفالية المناسبة لقضاء أوقات سعيدة للمواطنين، وتشديد الرقابة بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين بمجرى نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

كما وجه اللواء أشرف عطية بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات وسرعة التعامل الفوري مع أي طوارئ.

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