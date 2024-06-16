الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح: ذبح 10 رؤوس عجول لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، مجزر مرسى مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد. 

_ذبح الأضاحي

وشهد محافظ مطروح ذبح 10 رؤوس عجول أهدتها جمعية الأورمان الخيرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة الثمانية.

_المشاركة المجتمعية

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية المتواصلة والتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية من أجل توفير مزيد من الخدمات واحتياجات أهالي مطروح خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور عبدالمجيد أبوشادى، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، في بيان إعلامي سابق، الاستعداد بكامل القوة والأطباء لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع الإشراف البيطري الكامل وفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق استهلاك اللحوم. 

أوضح أنه يتم ذلك من خلال مجازر المحافظة، وهي: مجزر مرسى مطروح، مجزر رأس الحكمهة، مجزر برانى، مجزر السلوم، مجزر سيوة، مجزر العلمين، مجزر النجيلة، مجزر الضبعة، مؤكدًا أن مجزر الحمام يتم تطويره الآن على  أعلى  مستوى ليصبح مجزرا آليا. 

أشار  مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح إلى أن مجازر المحافظة ستستقبل المواطنين الراغبين في الذبح من خلال خدمة مجانية مقدمة لأهالي مطروح، والتعاون في التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على نظافة شوارع المحافظة من التلوث البيئي. 

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