عيدية نقدية وهدايا للأطفال.. محافظ مطروح يحتفل مع الأهالي بعيد الأضحى

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جموع المصلين من القيادات التنفيذية والشعبية بالاضافة الي توزيع هدايا العيد العينية وعيدية نقدية علي الأطفال وسط فرحة الأطفال وذويهم، وذلك من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

_صلاة عيد الأضحى

جاء ذلك عقب أداء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والشيخ محمد مصطفى وكيل مديرية أوقاف مطروح والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي مطروح.

_القيادات التنفيذية والشعبية والدينية

واستقبل محافظ مطروح بديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مطروح وسط فرحة وبهجة من الجميع والأطفال وتوزيع هدايا تيشرتات على الأطفال مهداة من إلادارة العامة للسياحة والتقاط الصور التذكارية معهم.

_خطبة العيد

وأكد الشيخ على حامد طه امام المسجد الكبير خلال خطبة العيد على فضل الأضحية والتراحم والتواصل بين المسلمين في العيد مشيرا إلى قصة سيدنا ابراهيم مع ابنه سيدنا اسماعيل عليهما السلام،وكيف تجاوز باليقين والايمان بما أمره الله ذلك الاختبار والأمر الآلهى مع طاعة الله والالتزام لأوامره لتؤدى إلى النجاه ثم بناء بيت الله الحرام ،وتكون شريعة للمسلمين وفريضة حج تجمع بعد ذلك الأمة.

_المساجد والساحات

من ناحية أخرى شهدت المساجد والساحات المخصصة للصلاة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والأطفال مع فرحة صلاة العيد وكذلك كورنيش مدينة مرسي مطروح مع خروج اعداد كبيرة من المواطنين وزائرى المحافظة للاستمتاع بفرحة العيد مع استقرار حالة الطقس والخروج للاستمتاع بالشواطئ ومياه مطروح الفيروزية.

كما فتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد وتشهد عدد من الفعاليات والاحتفالات على مدار أربعة أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق.

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