الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيدية نقدية وهدايا للأطفال.. محافظ مطروح يحتفل مع الأهالي بعيد الأضحى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جموع المصلين من القيادات التنفيذية والشعبية بالاضافة الي توزيع هدايا العيد العينية وعيدية نقدية  علي الأطفال وسط فرحة الأطفال وذويهم، وذلك من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. 

_صلاة عيد الأضحى

جاء ذلك عقب أداء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام،  والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والشيخ محمد مصطفى وكيل مديرية أوقاف مطروح والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي مطروح.

_القيادات التنفيذية والشعبية والدينية

واستقبل محافظ مطروح بديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مطروح وسط فرحة وبهجة من الجميع والأطفال  وتوزيع هدايا تيشرتات على الأطفال  مهداة من إلادارة  العامة للسياحة  والتقاط الصور التذكارية معهم.

_خطبة العيد

وأكد الشيخ على حامد طه امام المسجد الكبير خلال خطبة العيد على فضل الأضحية والتراحم والتواصل بين المسلمين في العيد مشيرا إلى قصة سيدنا ابراهيم  مع ابنه سيدنا اسماعيل عليهما السلام،وكيف تجاوز باليقين والايمان بما أمره  الله ذلك الاختبار والأمر الآلهى مع طاعة الله والالتزام لأوامره لتؤدى إلى النجاه ثم بناء بيت الله الحرام  ،وتكون شريعة للمسلمين وفريضة حج تجمع بعد ذلك الأمة.

_المساجد والساحات

من ناحية أخرى شهدت المساجد والساحات المخصصة للصلاة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والأطفال مع فرحة صلاة العيد وكذلك كورنيش مدينة مرسي مطروح مع خروج اعداد كبيرة من المواطنين وزائرى المحافظة للاستمتاع بفرحة العيد مع استقرار حالة الطقس والخروج للاستمتاع بالشواطئ ومياه مطروح الفيروزية.

كما فتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد وتشهد عدد من الفعاليات والاحتفالات على مدار أربعة أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق.

1000286615
1000286615
1000286618
1000286618
1000286600
1000286600
1000286597
1000286597
1000286621
1000286621
1000286603
1000286603
1000286594
1000286594
1000286588
1000286588
1000286591
1000286591
1000286609
1000286609
محافظ مطروح القيادات التنفيذية والشعبية هدايا العيد العينية عيدية نقدية مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح: ذبح 10 رؤوس عجول لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

حيثيات المشدد 3 سنوات لمتهم بخطف فتاة أجنبية وهتك عرضها فى البساتين

استنفار أمني على الطرق والمناطق الآثرية في عيد الأضحى المبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية في جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات