تفاصيل سقوط طفلين من علو بالدقهلية

أصيب طفلان إثر سقوطهم من علو بمحافظة الدقهلية، أولهما سقط من الدور الثالث بطلخا وسقط الاخر من الدور الرابع بجمصة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه جمصه بسقوط طفل من الدور الرابع وبلاغ من مركز شرطه طلخا بسقوط طفل من الدور الثالث.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه الطفل وليد عبد الرحيم،٩ سنوات باشتباه مابعد الارتجاج وتم نقله للمستشفى الدولي، كما انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصه لمكان الحادث وتبين إصابة كريم رضا، ١٦ سنة بكسر بالساق اليمني وكدمات بالظهر وتم نقل المصاب لمستشفى جمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد النصر بالمنصوره

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصوره، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء عماد المهدي نائب مدير الأمن، نائبًا عن اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهليه، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، ومديري المديريات ورؤساء المركز والمدن والأحياء.

وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقي " محافظ الدقهلية " بالمواطنين وقدم لهم التهنئة ولشعب الدقهلية وشعب مصر العظيم جميعًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء.

وأكد "مختار" على أن العيد هو يوم فرح وسرور مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور علي الأيتام وكبار السن وذوي الهمم في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم.

وأشار "المحافظ" إلى أن اليوم هو يوم النحر وتوزيع الأضحية علي الفقراء والمساكين والاقارب لإدخال السرور عليهم، وأيضًا هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور علي الأهل والأصدقاء.