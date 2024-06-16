الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأورمان" تبدأ في ذبح أضاحيها داخل مجزر إبشواي بالفيوم

الأورمان تبدأ في
الأورمان تبدأ في ذبح أضاحيها داخل مجزر ابشواى

 بدأت جمعية الأورمان، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ذبح 50 رأس ماشية محلية داخل مجزر إبشواي المعتمد من وزراة الزراعة وتحت بإشراف الطب البيطري، .

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة الفيوم، تم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر إبشواى، وذلك خلال أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق.

أشار إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

استهداف الأسر الأولى بالرعاية

وفى إطار متصل، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه سيتم اليوم استهداف الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع مراكز محافظة الفيوم وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.  

أضاف شعبان أن الأورمان قامت صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت البرازيل في ذبح رؤوس المواشي بالبرازيل، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، ويتم الذبح فى البرازيل بحضور وفد من جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين ولجنة من المركز الإسلامى بالبرازيل، يأتي ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

واختتم شعبان أن ما يتم ذبحه في البرازيل من لحوم الأضاحي لصالح الجمعية مليون و200 ألف كيلو لحوم مستوردة تقريبًا، وأن حصة محافظة الفيوم 84 ألف كيلو لحوم، وأنه توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.

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الأورمان مجزر ابشواى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم التضامن الاجتماعى بالفيوم ذبح أضاحي

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