الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في بيان له منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة بحلول عيد الأضحي المبارك.

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في بيانه: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها إلى جميع قيادات الدولة، كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وكان قد بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وإلى كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة الأساقفة الكاثوليك بمصر عيد الأضحى المبارك

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