"الأورمان" تذبح 40 رأس ماشية خلال أول أيام عيد الأضحى في البحيرة

تبدأ جمعية الأورمان بالتعاون، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، في ذبح أضاحيها تحت إشراف الطب البيطري بمحافظة البحيرة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، وبدأت جمعية الأورمان صباح اليوم الأحد 16 يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد في الانطلاق لذبح 40 رأس ماشية محلية داخل مجزر أبو المطامير المعتمد من وزراة الزراعة وتحت بإشراف الطب البيطري.

اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة البحيرة وجرى اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة في مجزر أبو المطامير، وذلك خلال أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، مشيرةً إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

سيتم اليوم استهداف الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه سيتم اليوم استهداف الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع مراكز محافظة البحيرة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

أضاف شعبان أن الأورمان قامت صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت البرازيل في ذبح رؤوس المواشي بالبرازيل، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، ويتم الذبح فى البرازيل بحضور وفد من جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين ولجنة من المركز الإسلامي، ضمن مشروع "صك الاضحية" الذي تطلقه الجمعية.

اختتم شعبان بأن ما يتم ذبحه في البرازيل من لحوم الأضاحي لصالح الجمعية مليون و200 ألف كيلو لحوم مستوردة تقريبًا، وأن حصة محافظة البحيرة 61 ألف كيلو لحوم، توزع على القرى والنجوع بالمحافظة بعد وصولها إلى مصر مباشرة.