الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شلال البالونات" يوثق فرحة أهالي سيدي بشر في الإسكندرية بعيد الأضحى (صور)

شلال البالونات بصلاة
شلال البالونات بصلاة العيد في الإسكندرية

احتفل أهالي منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، بعيد الأضحى المبارك، بإلقاء البالونات على المصلين عقب انتهاء صلاة العيد، وانهمر شلال البالونات الملونة على الأهالي والأطفال في أجواء مبهجة وممتعة، في مظهر اعتادوا عليه كل عام.

وقال إسلام جمعة، أحد أهالي سيدي بشر، إنه أعتاد أن يصطحب أسرته إلى صلاة العيد لمشاركتهم الأجواء المبهجة التي تتواجد في الصلاة والجموع من المصليين في مشهد رائع.

أضاف جمعة لـ"الدستور"، أن الشلال أو شبكة البالونات هي أحد مظاهر الاحتفال التي ينتظرها ليس الأطفال فقط، بل جميع من يحضر صلاة العيد.

وقالت نادين أحمد، إنها تأتي مع أسرتها وأصدقائها لساحة صلاة العيد لأداء الصلاة وتوثيق ذكريات مع أحبائها، حيث تحرص كل عام على التقاط صورة لها مع الأسرة والأصدقاء داخل ساحة الصلاة، خاصة في لحظة إلقاء البالونات وحصولها على إحداها لتكون فرحة كبيرة.

الآلاف يصلون العيد في الإسكندرية

وأدى الآلاف المصليين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة صلاة سيدي بشر شرق الإسكندرية، والتي ضمت الأسر والشباب والاطفال في أجواء مبهجة.

وغطى المصلون شارع نفق سيدي بشر والمؤدي إلى الكورنيش في مشهد مهيب، وأعداد غفيرة.

كانت جهزت مديرية أوقاف الإسكندرية 531 ساحة بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد الجامعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتم إعداد الساحات والمساجد لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11 إدارة فرعية، في كافة أنحاء  محافظة الإسكندرية.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ل" الدستور" إ أنه تم تخصيص لكل ساحة إمام اساسيًا وآخر احتياطيًا لصلاة العيد وأداء الخطبة في كل ساحة للصلاة بخلاف المساجد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة كافة المساجد والساحات حتى الانتهاء من صلاة العيد.

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منطقة سيدي بشر عيد الأضحى المبارك شلال البالونات الأجواء المبهجة ساحة صلاة العيد

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