الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الأضحى من مسجد النصر بالمنصورة

جانب من صلاه العيد
جانب من صلاه العيد

أدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،  صلاة عيد الأضحى المبارك  من داخل مسجد النصر بالمنصورة، بحضور نائبه الدكتور هيثم الشيخ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء عماد المهدي نائب مدير الأمن، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف.

محافظ الدقهلية يهنئ شعب الدقهلية 

وعقب الانتهاء من صلاة العيد، التقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، وقدم لهم التهنئة ولشعب الدقهلية وشعب مصر العظيم جميعًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء.

أكد مختار أن العيد هو يوم فرح وسرور، مؤكدا عضرورة أن ندخل الفرح والسرور على الآيتام وكبار السن وذوي الهمم في هذا اليوم المبارك.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة عيد الأضحى المبارك عن فضل الأعياد في الإسلام، وأنها أيام خير وبركة ومواسم فرحة وبهجة، حيث تتلاقي الوجوه والقلوب، تحفها البسمة الصافية والسعادة الصادقة، مشيرًا إلى أن عيد الأضحي المبارك من أعظم أيام الله (عز وجل)، حيث يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم): (أعظم اأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر).

 أضاف أن في عيد الأضحى المبارك تنجلى مظاهر الفرح وتتلاقى مواطن السرور، حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام وسعيهم بين الصفا والمروة.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية عيد الأضحى المنصورة

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