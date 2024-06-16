"سيلفى" و"بالونات" مظاهر الاحتفال فى الإسكندرية بعيد الأضحى المبارك.. (صور)

احتفل أهالي الإسكندرية، بعد الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالتقاط الصور التذكارية مع أسرهم وشراء البالونات في أول أيام العيد المبارك في مظاهر الفرح والبهجة، بالإضافة إلى توزيع الحلوى على الأهالي والأطفال لنشر البهجة والسرور وأثناء الاحتفال.

كان قد توافد المصلون في محافظة الإسكندرية، إلى الساحات والمساجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت ساحة مصلى سيدي بشر شرق المدينة، إقبالًا كبيرًا من الأهالي كبار وشباب وأطفال.

وسادت حالة من البهجة بين المصلين، حيث علت التكبيرات بساحة الصلاة استعدادا لبدء صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ في المحافظة في السادسة و20 دقيقة.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، أن جميع المساجد والساحات تم إعدادها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11 إدارة فرعية، في كافة أنحاء الإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى.

وكانت قد شنت أحياء الإسكندرية حملات مكُبرة على جميع محالّ الجزارة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 208 لسنة 2024 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية

احتفالات عيد الأضحى فى الإسكندرية