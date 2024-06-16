الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حلوى وبالونات".. أهالى الشرقية يتجمهرون فى الشوارع احتفالا بالعيد

أهالى الشرقية فى
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد

فى أجواء احتفالية مبهجة، انتشر أهالى محافظة الشرقية فى الشوارع عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، فى الأماكن المخصصة للصلاة، بالساحات والمساجد الكبرى، وذلك احتفالا بقدوم العيد.

وانتشر بائعى البالونات والألعاب، وحمل الأطفال البالونات والحلوى، وقام الأهالى بالتقاط الصور التذكارية، فرحا بقدوم العيد.

وازدحمت الشوارع بالأهالى الذين انتشروا فيها بعد آداء الصلاة، ووضعت المحلات مكبرات الصوت بالأغانى المبهجة، فيما قام البعض بتوزيع الحلوى والشكولاتة على الأطفال بالشوارع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2024 م برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الشرقية، على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الالتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات متابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكافة العناصر الأمنية وإخطار المحافظة بأي أحداث طارئة.

كما تم وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء إجازة العيد.

وكثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والتجميل، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة خاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد
عيد الأضحى مظاهر احتفال اهالى الزقازيق محافظة اشرقية صلاة العيد

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين

عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا