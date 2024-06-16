"حلوى وبالونات".. أهالى الشرقية يتجمهرون فى الشوارع احتفالا بالعيد

فى أجواء احتفالية مبهجة، انتشر أهالى محافظة الشرقية فى الشوارع عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، فى الأماكن المخصصة للصلاة، بالساحات والمساجد الكبرى، وذلك احتفالا بقدوم العيد.

وانتشر بائعى البالونات والألعاب، وحمل الأطفال البالونات والحلوى، وقام الأهالى بالتقاط الصور التذكارية، فرحا بقدوم العيد.

وازدحمت الشوارع بالأهالى الذين انتشروا فيها بعد آداء الصلاة، ووضعت المحلات مكبرات الصوت بالأغانى المبهجة، فيما قام البعض بتوزيع الحلوى والشكولاتة على الأطفال بالشوارع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2024 م برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الشرقية، على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الالتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات متابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكافة العناصر الأمنية وإخطار المحافظة بأي أحداث طارئة.

كما تم وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم ومديريات الخدمات أو وكلائهم المتواجدين على رأس العمل أثناء إجازة العيد.

وكثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والتجميل، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة خاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد

أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد

أهالى الشرقية فى الشوارع احتفالا بالعيد