محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين بساحة مسجد مصطفى محمود في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي المحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتكثيف المتابعة والتأكد من إنتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع والتنسيق مع المرافق للتعامل الفوري مع اي احداث طارئه ورفع درجة الإستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لإستقبال المواطنين.



كما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة وتواجد دوريات النظافة علي مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الاضاحي مؤكدًا أن مجازر المحافظة علي اتم الاستعداد لاستقبال المواطتين لذبح الاضاحي بالمحان حفاظًا على البيئة.



كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.



أدى شعائر صلاة عيد الأضحي رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وفضيلة الشيخ أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ورؤساء الأحياء والمراكز ورئيس هيئة النظافة والتجميل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية وممثلين عن المنطقة الازهرية ومديرية الاوقاف بالجيزة وجموع المصلين.

محافظ الجيزة خلال تأدية صلاة العيد

محافظ الجيزة خلال تأدية صلاة العيد