الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لحظة إلقاء شلال البالونات من أعلى المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح بإلقاء شلال البالونات من أعلى المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، وذلك عقب أداء أهالي وزوار المحافظة صلاة عيد الأضحى.

وقام الأهالي بالتقاط الصور والفيديوهات لحظة إلقاء البالونات احتفالًا بعيد الأضحي المبارك. 

وفي سياق أخر، كان قد وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كل شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السينى السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، مع فتحها بالمجان للمواطنين وتوفير كل الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أولًا بأول حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

٢٩٥ ساحة ومسجدًا

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح عدد  ٢٩٥ ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف،  منها ٢٣ ساحة وعدد  ٢٧٢  مسجدًا  لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز  المحافظة، مع  المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

ووجه محافظ مطروح، حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد، مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ، وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.

مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
مظاهر العيد بمدينة مرسى مطروح
الإدارة العامة للسياحة والمصايف شلال البالونات أداء صلاة عيد الأضحى مطروح محافظة مطروح

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