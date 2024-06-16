"بالونات" فى مراكز الشباب احتفالا بعيد الأضحى فى دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن تزيين وفتح كافة مراكز الشباب لاستقبال الأهالي؛ احتفالا بعيد الأضحى، حيث تم تعليق البالونات وتنظيم صلاة العيد في مراكز الشباب، كما تم تجهيز المراكز للاحتفالات عن طريق مسارح العرائس والبالونات والدي جي.

كما أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أنه تم متابعة استقبال المصلين لأداء صلاة العيد في مراكز الشباب.

وشهد ميدان الساعة في محافظة دمياط تجمهر الآلاف من الأهالي للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، عقب انتهاء صلاة العيد، حيث شهد ميدان الساعة لدمياط توزيع البالونات والحلوى على الأهالي والأطفال وسط الأغاني الشعبية والاحتفالية.

كما قام أعضاء وفرق الهلال الأحمر المصري في دمياط بتامين الاحتفالات في ميدان الساعة في دمياط.

وقدم كلا من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، التهنئة لسكان مدينة دمياط الجديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، بعد أن قام سكان ورواد المدينة بأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الحديقة المركزية بالمدينة.

وقال الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، إنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجها، تم إعداد وتجهيز مصلى العيد بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزا لإستقبال سكان المدينة وروادها ، كما تم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بينما تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط الاحتفالات في كافة مراكز الشباب على مستوى محافظة دمياط خلال أول أيام عيد الأضحى في دمياط بحضور المئات من الأهالي في دمياط.

عيد الأضحى فى دمياط

عيد الأضحى فى دمياط